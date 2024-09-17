نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكرًا على كل الحب ده".. محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد عادل إمام، رسالة خاصة لمحبيه، بعد تهئنتهم له بعيد ميلاده، الذي كان أمس 16 سبتمبر، وذلك عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”.

ونشر محمد عادل إمام، صورة لها جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها، قائلًا: “أحلى حاجة في يوم عيد ميلادي.. المُعايدات والرسائل والكلام الجميل اللي بيجيلي منكم من كل مكان.. شكرًا على كل الحب ده”.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.