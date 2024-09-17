رضوى الشربيني توجه الشكر لقناة سي بي سفرة لقبولها إنهاء التعاقد بينهما

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها بخبر إنهاء تعاقدها مع قناة سي بي سفرة التي كانت تقدم من خلالها برنامجها الشهير "هى وبس"، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الإعلامية رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تنهي تعاقدها مع قناة سي بي سي سفرة

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام منشور كتبت من خلاله: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم"

وقامت بتوجيه الشكر للشركة المتحدة من خلال منشورها عبر إنستجرام قائلةً:

"وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة والجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".

وأنهت رضوى الشربيني منشورها بتوجيه الشكر لجمهورها: "كما أود أن أعرب عن إمتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج "هي وبس" على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله".

برنامج هى وبس

يعد برنامج هى وبس التي تقوم بتقديمه الإعلامية رضوى الشربيني من أبرز وأهم البرامج التي تخص قضايا المرأة في كل المجالات في مصر والوطن العربي، حيث تهتم الإعلامية رضوى الشربيني بتقديم كل ما يخص المرأة العربية من تجميل، سواء في الأزياء والاكسسوارات والمكياج والشعر والمطبخ والصحة وأيضًا العمليات الجراحية، ودائمًا ما تحرص الإعلامية رضوى الشربيني من خلال حلقات البرنامج على تقديم النصائح للفتيات والعمل على حل مشاكلهن في الحياة بشكل عام وفي العلاقات بشكل خاص.