نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفل شريف مدكور بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الإعلامي شريف مدكور صورة من طفولته احتفالًا بعيد ميلاده الثاني والخمسين، حيث نشر صورة من طفولته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" 52 سنة في نعمة ورزق وصحه وحب وايمان شكرًا يا رب".

تعليقات الجمهور على منشور شريف مدكور

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، ربنا يسعد قلبك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

تصريحات شريف مدكور

وعلى صعيد آخر، صرح مدكور من قبل ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع عبر فضائية "الحياة "بأن سبب إصابته بالسرطان هو التنمر حيث، قائلا: "عانيت من التنمر لدرجة أن أحد أسباب إصابتي بالسرطان هو التنمر".

وأضاف شريف مدكور: "أنا في صراع مع المجتمع يا أنا يا أنتم، هنحترم بعض يعني هنحترم بعض وكل واحد حر في ذاته ونفسه.. ومش بمشي مع أهلي عشان ميسمعوش الشتيمة".