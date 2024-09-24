العالم اليوم - الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد فوق 2638 دولارا للأونصة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:19 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، الثلاثاء، بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية وبسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولار للأونصة بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60دولار للأوقية.

كان رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي قد قال أمس الإثنين إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلين" مع سعي المركزي الأميركي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.

وتحظى تعليقات صناع السياسة في الولايات المتحدة لمتابعة وثيقة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الإثنين، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "فتح جبهة حرب جديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أدى أيضا إلى بعض الإقبال على (شراء) الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وأضاف "من المرجح أن يستمر تصاعد التوتر في المنطقة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الذهب في مسار صعودي".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان أمس الإثنين مما أسفر عن مقتل 492 شخصا وإجبار عشرات الآلاف على الفرار في أدمى يوم تشهده البلاد منذ عقود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولار للأوقية.