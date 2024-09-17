نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا تهاجم الفنانة المعتزلة آثار الحكيم.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة دينا، ضيفة مؤخرًا على برنامج “القاهرة اليوم” المذاع عبر قنوات “ألفا” المشفرة، ويقوم بتقديمه الفنان إدوارد.

وعلقت دينا على صورة الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، مؤكدة أن الجميع أصبح على علم بأزمتهما أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية، وقائلة:“بعد ما فات العمر ده كله، آثار الحكيم صعبانة عليا إن قلبها بيفكر كده، إنها بتصرف كده وبتئذي الناس”.





مشاركة دينا في مسلسل "إش إش"

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة دينا بمسلسل “إش إش" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي عمر وهالة صدقي وانتصار وماجد المصري ودينا.

آخر أعمال دينا السينمائية

يذكر أن دينا شاركت مؤخرًا في فيلمين هما: "الملكة" بطولة هالة صدقي، ورانيا يوسف، وشيرين رضا، وانتصار، وباسم سمرة، إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت في فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، إخراج أحمد يسري.