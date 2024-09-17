نوفمبر.. مروان خورى وعبير نعمة يحييان حفلا غنائيا في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم مروان خوري والمطربة عبير نعمة، لإحياء حفلاً غنائياً، ومن المقرر إقامتها في أوبرا دبي يوم 9 نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم كل منهما مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي ستلقى تفاعل الجمهور.

من هو مروان خوري

ويذكر أن مروان خوري هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، وقد ألف ولحن العديد من الأغاني لكبار الفنانين مثل ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبد الله، وأصالة.

بدأ مروان خوري مسيرته الفنية كموزع موسيقي، وأصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" في عام 1987. في عام 1999، انطلقت مسيرته كمُلحن وكاتب بأغاني مثل "على دلعونا" و"عز الحبايب". من أعماله الأخرى ألبومات "خيال العمر"، "كل القاصيد"، "قصر الشوق"، "راجعين"، "العد العكسي"، و"أنا والليل".