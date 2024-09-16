نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أعلن نور محمود انتهاء تصوير مسلسل تيتا زوزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان نور محمود عبر صفحته الشخصيه علي موقع فيسبوك، عن انتهاء تصوير مسلسل "تيتا زوزو"، شارك نور البوستر الخاص بالعمل، علق:" فررركش تيتازوزو، الف شكر لكل صناع العمل دا اللي اتشرفت واستمتعت بيه لاقصي درجة من اكبر فرد لاصغر فرد، اتشرفت جدااا بالشغل معاكوا جميعا،((الله يرحمك يا تامر ويحسن اليك ويجعل مثواك الجنة... اسألكم الفاتحة ))اللهم أسألك دوما التوفيق والنجاح والقبول".

نور محمود يكشف كواليس مسلسل تيتا زوزو

سبق، كشف الفنان نور محمود للفجر الفني عن كواليس مسلسله الجديد "تيتا زوزو"، وقال: "تحمست للمشاركه في "تيتا زوزو" لعدة اسباب اولها كتابه الورق تأليف محمد عبد العزيز، كما ان العمل من بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس، إخراج شيرين عادل الذي كنت اصور معها من قبل مسلسل محارب وهي من اختارتني".

واضاف نور محمود: "أجسد دور سيف الابن الكبير لزوزو التي تجسد دورها الفنانة إسعاد يونس وهو الأخ الأكبر على ثلاث أشقاء آخرين وهيكون في صراعات ما بين بيته ومراته وولاده مع الأحداث، كواليس العمل مع الفنانة إسعاد يونس شي ممتع وفي منتهي الجمال، انا محظوظ اني شاركت معها في عمل واحد، ورغم نجوميتها الا إنه ا تتعامل ببساطه ومتواضعه جدا، ملتزمه وتتواجد في اللوكيشين قبل معادها".

مسلسل تيتا زوزو

وتدور أحداث مسلسل تيتا زوزو، في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشارك في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وهو من إنتاج «سينرجي».