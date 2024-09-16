نجوم الفن يهنؤون منة عدلي القيعي بخطبتها على الفنان يوسف حشيش

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي بخطبتها على الفنان الشاب يوسف حشيش في مناسبة عائلية، حضرها عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.



حيث حرصت منه على مشاركة جمهورها صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث ظهرت في الصور إلى جانب خطيبها يوسف حشيش.

وأرفقت تعليقًا طريفًا على الصور قالت فيه: "طنط بقت حماتي"



تعليقات النجوم على المنشور



وفورا من مشاركة المنشور تفاعل المتابعون والنجوم بشكل كبير حيث قالت أيتن عامر "مبروك حبيبتي"، أما أسماء شريف منير فعلّقت "ده خبر في منتهى اللذاذة بجد مبروك جدًا".

وقال محمد عطية تعليقًا على صور خطوبة منة القيعي "أنا فرحان عشانكم أوي مبروك يا حبايبي"، بينما علّق الملحن عزيز الشافعي، قائلا: "ألف مبروك ياحلوين".

وتلقى الثنائي العديد من التهاني والتبريكات من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن سعادتهم بخطوبتهما وتمنوا لهما حياة مليئة بالفرح والسعادة.

أبرز المعلومات عن يوسف حشيش خطيب منة عدلي القيعي؟

حصل يوسف حشيش على تقدير امتياز من كلية الهندسة، لكنّه قرر عدم العمل في تخصصه، حيث اكتشف خلال فترة دراسته، شغفه بالكتابة والتعليق الصوتي، واختار التخصص في كتابة "الإسكريبت" بدلًا من مهنته الأكاديمية.

ويمتلك يوسف حشيش حسابًا على إنستغرام يتابعه عبره مليون شخص، ودخل عالم التمثيل مؤخرًا، حيث شارك في مسلسل "الحشاشين" وجزئي مسلسل "ريفو".