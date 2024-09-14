فن ومشاهير

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما بمارينا مراسي الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية في حفل كامل العدد امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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تفاصيل الحفل 

وحرص رامي على تقديم عدد كبير من أغانيه السابقة بالإضافة إلى ألبومه الجديد "جامد كده كده" حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات وطالبوه بعدد من الأغنيات وقام بتلبية طلباتهم.

وبعد النجاح الكبير عربيا خلال الفترة الماضية؛ يتواجد النجم رامي صبري في مجموعة من الحفلات الضخمة بين جمهوره بالوطن العربي ومنها حفله المنتظر بالكويت وحفله بالمملكة العربية السعودية وحفله بقطر.

ويستعد النجم رامي صبري للانطلاق بجولة من الحفلات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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