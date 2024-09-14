بكلمات مؤثرة.. محمد رياض يودع "ناهد رشدي" شقيقته في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

القاهرة - محمد ابراهيم - بكلمات مؤثرة..محمد رياض يودع "ناهد رشدي" شقيته في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

انتقلت الفنانة القديرة ناهد رشدي إلى جوار ربها ورحلت عن عالمنا في فجر اليوم الأربعاء الموافق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، بعد أن تركت لنا بصمة مميزة وتاريخ حافل بالأعمال الفنية التي أثرت في قلوبنا، وتعد من أبرز هذه الأعمال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حكايات بنات، عد تنازلي، شديد الخطورة، وغيرها وغيرها من الأعمال المميزة الكثيرة.

الفنانة القديرة الراحلة ناهد رشدي



محمد رياض ينعي الفنانة ناهد رشدي

وحرص الفنان محمد رياض على تقديم نعي للفنانة ناهد رشدي، والتي عملت معه في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل وجسدت الفنانة الراحلة ناهد رشدي دور شقيقة الفنان محمد رياض التي كانت تدعى "سنية البرعي" ضمن أحداث مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

الفنان محمد رياض



نعي محمد رياض للفنانة الراحلة ناهد رشدي

ونشر الفنان محمد رياض عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك منشور ينعي فيه الفنانة ناهد رشدي، وكتب:

"رحلت الغاليه ناهد رشدي انا لله وانا اليه راجعون الرجاء الدعاء لها اللهم اغفر لها ارحمها واسكنها فسيح جناتك".

نعي الفنان محمد رياض للفنانة الراحلة ناهد رشدي



آخر أعمال الراحلة ناهد رشدي

وفي سياق آخر شاركت الفنانة ناهد رشدي حديثا في مسلسل بعنوان "الصندوق" والذي تم عرضه في موسم دراما شهر رمضان للعام الماضي 2023، وقدمت خلال العمل دور "سوسن" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار مميز وغامض وملئ بالإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل الصندوق

شارك في مسلسل الصندوق كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان الشاب أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، ناهد رشدي، ريهام عبد الغفور، كريم قاسم سرور، تارا عماد، محمد التاجي، بسام رجب، حمز العيلي، أحمد خالد صالح، جميل برسوم، رشدي الشامي، مصطفى الترك، بيومي فؤاد، كريم منصور، وآخرين من النجوم المميزين والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ مروان عبد المنعم.