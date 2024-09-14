نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. محمد رياض يودع ناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد رياض على وداع الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "رياض" صورة للراحلة ناهد رشدي من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وعلق عليها قائلًا:" رحلت الغاليه ناهد رشدي إنا لله وإنا إليه راجعون الرجاء الدعاء لها اللهم اغفر لها ارحمها واسكنها فسيح جناتك".

منشور محمد رياض

نبذة عن ناهد رشدي

ممثلة مصرية، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.



آخر أعمال ناهد رشدي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد رشدي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل "شديد الخطورة"

وشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.