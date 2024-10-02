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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف لايبزيج الألماني نظيره يوفنتوس الإيطالي علي أرضية ملعب ريد يول أرينا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعي يوفنتوس المنتعش بفوزه الأخير أمام جنوي في الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفه، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام لايبزيج، لمواصلة مسيرته المميزة هذا الموسم.

وفاز اليوفي في الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا علي نظيره أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما يدخل لايبزيج المباراة، طامحًا في الحصول علي الثلاث نقاط، لتحسين موقفه والحفاظ على آماله فى التأهل للدور التالى للبطولة، بعد أن تعرض لهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في أولي مبارياته الأوروبية هذا الموسم.

موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وسيواجه لايبزيج نظيره يوفنتوس، الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sports، وسوف تبث المواجهة علي قناة bein sports HD4، ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV، وسيتولي التعليق علي المباراة التونسي عصام الشوالي.