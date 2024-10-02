نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ماكرون يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد تحرك باريس عسكريًا في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات التي شنتها إيران مؤخرًا على إسرائيل، معبرًا عن موقف بلاده الواضح ضد هذه الأعمال العدائية.

وجاء هذا التصريح من قصر الإليزيه في بيان رسمي أصدره ماكرون عقب اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، والذي تناول التطورات الأمنية المتصاعدة في الشرق الأوسط والتهديدات المتزايدة ضد إسرائيل.

تحركات عسكرية فرنسية في المنطقة

أعلن ماكرون في خطابه عن تحركات عسكرية قامت بها فرنسا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن باريس قد بدأت بالفعل في تعزيز قدراتها العسكرية هناك للتصدي لأي تهديدات قد تصدر من إيران أو أي جهة أخرى تهدد الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الفرنسية المستمرة لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

رسالة ماكرون لحزب الله وإسرائيل

في بيان الرئاسة الفرنسية، وجه ماكرون رسالة واضحة لكل من حزب الله اللبناني وإسرائيل، مطالبًا كلا الطرفين بالتهدئة والعمل على خفض التصعيد العسكري.

دعا الرئيس الفرنسي حزب الله إلى وقف أي عمليات عسكرية تستهدف إسرائيل وسكانها، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة وضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان في أقرب وقت ممكن.

مؤتمر دعم للبنان قريبًا

أعلن ماكرون أن باريس ستنظم قريبًا مؤتمرًا دوليًا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته، يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم الدعم اللازم للبنان للخروج من أزمته الحالية، سواء كان ذلك عبر المساعدات الاقتصادية أو تعزيز الاستقرار السياسي.

وأشار ماكرون إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، سيقوم بزيارة جديدة إلى الشرق الأوسط لمتابعة الأوضاع على الأرض والتنسيق مع الحكومات المحلية بشأن التحركات القادمة.