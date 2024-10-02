نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث بين جماهير نادي الزمالك، حول مصير صفقة رمضان صبحي وحقيقة المفاوضات الجارية بين الطرفين في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة الفارس الأبيض في مواصلة التدعيمات الجديدة داخل جدران القلعة البيضاء.

ونجحت كتيبة الفارس الأبيض في الأيام الماضية من حصد لقب قاري جديد، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلى، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

- حقيقة مفاوضات الزمالك ورمضان صبحي

وارتبط اسم رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة بانتقاله إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسم حسين لبيب الجدل في تصريحات اذاعية مع الإعلامي كريم رمزي:" كل ما تم نشره وترديده عن وجود مفاوضات رسمية أو جلسة مع رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز غير صحيح".

وأشار:" كنت في رحلتي إلى السعودية لمؤازرة نادي الزمالك في مواجهة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، والحديث عن الاجتماع مع رمضان صبحي ليس له أي أساس من الصحة".



وأشاى:" البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض هو المسؤول عن ملف الصفقات الجديدة من خطوة التواجد في صفوف القلعة البيضاء، وملف رمضان صبحي هو من يحسم موقفه".

وأختتم:" هدفنا في الوقت الحالى هو تجديد عقد أحمد سيد زيزو جناح القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وتوفير المزيد من التركيز داخل القلعة البيضاء، ولا يوجد داعي للقلق".