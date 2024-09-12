نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. نور محمود يكشف للفجر الفني أهم أدواره في مشواره الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان نور محمود في حواره مع دوت الخليج الفني، عن الدور الذي يعتبره نقله في حياته الفنية، اقرب الاعمال لقلبه، قال: "هناك محطتين مهمين جدا في حياتي في مشواري وهم: "اختيار اجباري" الذي تناسب وقته مع افتتاح قناة DMC عام 2017".

نور محمود يكشف للفجر الفني أهم ادواره في مشواره الفني

واضاف نور محمود:" وايضا حكاية "امل حياتي" من سلسلة قصص "إلا انا" مع الرائعه حنان مطاوع وكان ذلك من اهم خطواتي الفنية مع الجمهور، واحب جميع اعمالي لاني اقدم ادواري بحب لكي تصل لقلب الجمهور.

أعمال نور محمود الفترة القادمة

ومن ناحية اخري، يظهر نور محمود في مسلسل تيتا زوزو بشخصية سيف الابن الكبير لزوزو التي تجسد دورها الفنانة إسعاد يونس وهو الأخ الأكبر على ثلاث أشقاء آخرين وهيكون في صراعات ما بين بيته ومراته وولاده مع الأحداث، يشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الكيلاني، محمود البزاوي، حمزة العيلي، مجدي بدر، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز.

قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور قصة مسلسل «تيتا زوزو» في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول «اعتزاز» حل مشكلة لواحد من أحفادها.

اخر اعمال نور محمود

وكان آخر أعمال الفنان نور محمود، هو مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، وحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.