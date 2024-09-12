نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر عن فيلم ريستارت: سافرت 21 يوم لوحدي للانتهاء من النسخة الأولى من السيناريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل فيلم ريستارت وذلك قبل طرح الفيلم والذي من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المبارك 2025 كما أعلن تامر حسني منذ أيام.



وكشف أيمن بهجت قمر عن تفاصيل كتابة الفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الفيلم ده أنا كتبته في أصعب ظروف نفسيه كنت بمر بيها سافرت 21 يوم لوحدي في يناير عشان انتهي من الدرافت الأول للسيناريو وجالي كورونا هناك وماقلتش لحد".



واستكمل:" وبعتبر إن تامر حسني وساره وفيق كانوا في الوقت ده هديه من ربنا ليا عشان يدعموني نفسيا ويمكن حتى من غير مايعرفوا..أوقات الشغل بيبقى هو العلاج من أكبر الأزمات وإن شاء لله أنا واثق إن الفيلم ده هيكسر الدنيا..شكرًا لكل عناصر الفيلم وشكرًا لأصحابي اللي دعموني ووقفوا جنبي في الفتره دي بالمكالمات اللي كانت بتقويني والحمد لله..خلصنا ".

تفاصيل فيلم ريستارت



فيلم ري ستارت تدور أحداثه في إطار كوميدي ويجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا للمرة الثانية بعدل فيلم "بحبك"، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



تعاونات تامر حسني وأيمن بهجت قمر



سبق وتعاون أيمن بهجت قمر من قبل مع تامر حسني من خلال فيلم البدلة، وتدور أحداث الفيلم حول تورط شابين في انتحال شخصية ضابط، ويشارك به بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل "ماندو العدل