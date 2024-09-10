بـ "سامع كلاب بتنبح”.. عصام صاصا يتصدر التريند

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أحمد جودة - القاهرة - في ظل الأزمة الصعبة الذي يمر بها لازال مطرب المهرجانات عصام صاصا يحتل التريند على “يوتيوب”، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية جديدة بعنوان “سامع كلاب بتنبح”، وذلك بالتزامن مع تواجده في السجن لقضاء المدة التي قررتها المحكمة، حيث تم طرح الأغنية بعد القضاء بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائرى، وقيادته سيارته الملاكى تحت تأثير المواد المخدرة.

أغنية “سامع كلاب بتنبح” تم طرحها منذ 6 أيام وحققت أكثر من 865 ألف مشاهدة، حيث كانت الأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وقد نوه فريق عمله من قبل إنه سيتم طرح أغنيات عصام صاصا الذي تعاقد عليها قبل القضاء بحبسه إلتزامًا بالعقود.

ومن جانبه، طرح مؤخرًا مطرب المهرجانات عصام صاصا، يواصل الفنان تصدر التريند بعد طرحه مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم “الدنيا قاسية” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالرغم من وجوده بداخل السجن بتهمة تعاطي المخدرات وقتل شاب.

وأصبحت الأغنية ضمن قائمة الأكثر استماع عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحصدت 3 مليون و200 ألف مشاهدة عبره، وأصبحت تريند رقم 1، عبر موقع الفيديوهات الشهير.