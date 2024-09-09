أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورًا جديدة مع عائلته

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث ظهر مع نجله وعائلته داخل متجر سمك، وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا: "زيارة عائلة الفيشاوي لمتجر السمك".

تعكس الصور لحظات عائلية سعيدة وتسلط الضوء على الحياة الشخصية للفنان.

مسلسل "سفاح التجمع"

في وقت لاحق، أعلن المنتج أيمن يوسف عن تقديم مسلسل جديد بعنوان "سفاح التجمع"، والذي سيشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

يجسد الفيشاوي في المسلسل دور كريم سليم المعروف بـ "سفاح التجمع"، وهو الشخصية المحورية في القضية الأشهر.

وأكدت الصفحة الرسمية لشركة المنتج أيمن يوسف عبر موقع فيسبوك التعاقد مع الفيشاوي، معلنةً: "سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا".

فيلم "بنقدر ظروفك"

تدور أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يروي قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة ويعتمدان على أرجل وهياكل الدجاج كغذاء رئيسي، يناقش الفيلم قضايا غلاء الأسعار واحتكار التجار وما ينتج عنه من صعوبات في الحياة المعيشية، يشارك في بطولة الفيلم نسرين طافش ومي سليم.

فيلم "السيستم"

فيلم "السيستم" هو عمل اجتماعي يتناول قصة شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، بينما تتقاطع حياته مع فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الفاشلة.

يقدم أحمد الفيشاوي دور الشاب في الفيلم الذي يتميز بطابعه الكوميدي والرومانسي. الفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، ويضم أيضًا طارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش.

يعد "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما.

استعدادات جديدة

من ناحية أخرى، انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم "ورد وريحان"، الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف وعمرو عبد العزيز، ويشارك فيه لأول مرة في السينما المصرية الفنان السعودي محسن منصور.