عزيز الشافعي يحتفل بتصدر أغنية هنا هنا الترند لـ كارمن سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل أغنية "هنا هنا" للفنان عزيز الشافعي تصدر قائمة الترند في أغلب الدول العربية، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع كلماتها وألحانها المتميزة. الأغنية حققت نجاحًا واسعًا، مما يعكس تميز الشافعي في تقديم موسيقى تعكس المشاعر والهوية.

وأغنية هنا هنا، لـ كارمن سليمان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ساندي.

كلمات أغنية هنا هنا لـ كارمن سليمان



وتتضمن كلمات أغنية هنا هنا لـ كارمن سليمان الأتي: يا حبيبي لما جيت عمري جاني، ورجعتلي فرحة زماني حبيت الرقص والأغاني، حبيت نفسي يا حبيبي تاني، ظهر في الدنيا قمر تاني سهرني وجابني ووداني يا جميل يا حليوه يا معجباني معجباني، النظره دي

عجباني خطر فتحات دي حوار ياني خليتني بقول كلام، أغاني يا جميلة يا حليوه يا معجباني اسمك بيسكرلي لساني حبيبي معاك حياتي معاك هَنا هَنا منايا رضاك، ملاني هواك غُنا غُنا في الحتة الشمال الحتة الشمال هِنا هِنا.