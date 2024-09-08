القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لبنى ونس عن اهم أعمالها التي تسببت في شهرتها الفترة الماضية، خلال حلقتها في برنامج صبرنا ونوليا، المُذاع على قناة TEN.

لبنى ونس تكشف عن سبب شهرتها

قالت لبني: دورى فيه كان قوى في جعفر العمدة والناس عرفتنى بسببه، وتوقعت نجاحه، وتابعت: محمد سامى كان السبب فى شهرتى، ومعرفة اسم لبنى ونس بين الجمهور، وذلك من خلال تقديمى لهذه الأعمال والأدوار المختلفة للجمهور معه.

أحدث أعمال لبنى ونس

ومن ناحية أخرى، تشارك لبنى ونس في مسلسل الغربان بطولة عمرو سعد، تجسد دور عالمة خلال أحداث العمل، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن حيث ينتقل عمرو خلال أحداثه لعام 1941 حقبة الحرب العالمية الثانية ومعركة رمل في العالمين، وتم تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم في روسيا وذلك قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأيضا تشارك في مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، بشخصية توحيدة والدة حنة، والعمل من بطوله الكثير من النجوم، تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي.

آخر أعمال لبني ونس

وكان آخر أعمال لبني ونس هو مشاركتها في مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي عرض في دراما رمضان 2024، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، لبنى ونس، وطارق النهري، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي، مسرحية روبانزل والتي تدور احداثها حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

وأيضا مسلسل "جعفر العمدة " بطولة الفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، شارك في بطولة العمل بجانب الفنان محمد رمضان نخبة من النجوم أبرزهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازي، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.