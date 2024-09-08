نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " فهد الملك" و"الحلنجي ".. في رمضان 2025 من تأليف محمود حمدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف محمود حمدان تفاصيل عن تحضيره لمسلسل جديد من بطولة محمد رجب للمنافسة به في السباق الرمضاني المقبل.

وقال حمدان في تصريحات صحفية “أراهن على عودة محمد رجب للسباق الرمضاني مرة أخرى فالمسلسل قوي جدا”.

وعن أحداث المسلسل قال حمدان: “ستدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وسيظهر محمد رجب بشكل جديد مختلف تماما عن أي عمل قدمه من قبل”.

واختتم“نحن الآن في مرحلة التحضيرات الأولية وتسكين الأدوار ومن المقرر أن نبدأ التصوير قريبا”.



وحيث أعلن محمد رجب عن تعاقده على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان الحلنجي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويذكر أن محمود حمدان يواصل كتابة باقي حلقات المسلسل الثاني الذي سيشارك به في الماراثون الرمضاني وهو".

ابطال مسلسل فهد البطل



" فهد البطل "، بطولة أحمد العوضي وإخراج محمد عبدالسلام، والذي يشارك فيه كل من نسرين أمين، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، وتواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

وأنتهى المؤلف محمود حمدان من كتابة 70 بالمائة من حلقات العمل، المقرر أن يبدأ العوضي في تصويره قريبًا بعد الاستقرار على باقي أفراد العمل، الذي يجري أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

وعن النجوم الذين سيشاركون أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل، أضاف «حمدان» أنه تم الاتفاق مع النجوم أحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين وصفاء الطوخي ونسرين أمين للمشاركة في العمل.

العمل الثاني مع أحمد العوضي



يذكر أن مسلسل «فهد البطل» لـ أحمد العوضي هو العمل الثاني الذي يجمعه مع المؤلف محمود حمدان، بعد نجاح مسلسله «حق عرب» في رمضان العام الماضي