نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة تهديد.. تووليت يحذر نادي بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استخدم نادي بيراميدز مؤخرًا حيلة القناع للكشف صفقتهم الجديدة، مع اللاعب عبدالرحمن مجدي والتي تعد حيلة خاصة لمغني الراب الصاعد تووليت، وقد وجه رسالة للنادي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فقد أعاد تووليت نشر صورة اللاعب عبر حسابه الرسمي بـ “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”، معلقًا: “مين لإداكو إذن بالكلام دا؟، هاخد إجراءات قانونية لو الحاجات دي متمسحتش”.

وتابع تووليت، معبرًا عن حبه للنادي الأهلي وتشجيعه له: “الأهلي فوق الجميع”.

يذكر أن مطرب الراب تووليت ظهر مؤخرًا بمجموعة من الأغاني الجديدة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحققت نجاحا كبيرا، وأصبح مثيرًا للجدل خصوصًا مع ظهوره ملثما دون الكشف وجهه وهذا خلق حالة كبيرة من التفاعل مع الجمهور.