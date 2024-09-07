بالصور..محمد التاجي يحتفل بحفل خطوبة نجله

القاهرة - محمد ابراهيم - إحتفل الفنان محمد التاجي، مساء أمس الجمعة الموافق 6 سبتمبر، بخطوبة نجله، على أمينة النحاس حفيدة الفنان الراحل حمدي أحمد، وأعلن ذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر عددًا من صور من حفل الخطوبة، الذي إقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعلق عليهم قائلًا:" عقبال عندكم الليلة قرينا فاتحة ابني ألمو التاجي والأنسة أمينة النحاس حفيدة الفنان حمدي أحمد رحمة الله عليه الحمدلله أهي حاجة حلوة حصلتلي عشان تعوضني عن الأخبار الجميلة السعيدة المبهجة اللي جابتلي قصور في الشريان التاجي".

منشور محمد التاجي

آخر أعمال محمد التاجي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال مسلسل “العتاولة”

ومسلسل “العتاولة” بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ويشارك معهم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.



أحداث مسلسل "العتاولة"



وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تتوالى الأحداث.