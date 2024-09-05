نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاءه.. ماجدة خير الله تُشيد بمسلسل عمر أفندي وفريق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهى اليوم مسلسل عمر أفندي الذي أشاد به عدد كبير من الجمهور، كما أشادت الناقدة ماجدة خير الله بفريق العمل والمسلسل.



ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقة: "نهاية عمر افندي مش سعيدة، فهي تشكل مأساه لعلي أو عمر افندي اللي هو احمد حاتم، قد يكون غيابه عن اصحابه اللي تعرف عليهم واحبهم واحبوه ينتهي بالمراره والفقد، ولكن الحياه سوف تمضي بهم بشكل أو آخر وسوف يعتبرونه حادثا عارضا رغم تاثيره في حياتهم، ولكنه بعد عودته للحاضر سوف يضطر لتقبل واقع سخيف وحياه مع زوجه كئيبه ممله، لم تمنحه الحب والامان في اي مرحله من حياته، سوف يتخلي عن الحلم أو التجربه التي عاشها ومنحته مشاعر لم يصادفها في واقعه، العوده للواقع والتخلي عن الحلم مكرها نهايه حزينه لشخصيه علي والاسوا إنه لن يستطيع ان يحكيها أو يشاركها مع احد، ستظل ألمآ يلازمه لنهاية عمره".



واستكملت:"عمر افندي تجربه فنيه جميله ومؤلمه في آن واحد فكل انسان يتمني ان يعثر علي سرداب ينقله إلى عالم اكثر جمالا مع أناس اقرب إلى روحه وقلبه وحياه تفصله عن واقعه الاليم، ولإنه لن يعثر علي هذا السرداب فهو مضطر ان يصنعه في خياله بشكل أو بآخر، مبروك لفريق العمل ( المؤلف مصطفي حمدي والمخرج عبد الرحمن ابو غزاله ) واعتقد ان شخصيه علي أو عمر افندي سوف تقفز باحمد حاتم إلى مكانه افضل تلك التي تاخر عنها وتأخرت عنه".



أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.