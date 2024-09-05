كارمن سليمان تطرح أجدد أعمالها الغنائية "هنا هنا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت الفنانة كارمن سليمان، اليوم الخميس الموافق يوم 5 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، أغنية جديدة بعنوان "هنا هنا" من ميني ألبوم "حبايب قلبي"، حيث قامت بطرحها على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز تفاصيل أغنية "هنا هنا"، حيث أن كارمن سليمان تعيش في الفترة الأخيرة حالة من النجاح الكبير والإنتعاش الفني الذي لاقى بإعجاب الجمهور وتفاعله معها بشكل مستمر.

كارمن سليمان تطرح اليوم أحدث أغانيها “هنا هنا”



تفاصيل أغنية "هنا هنا"

أغنية "هنا هنا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور، إنتاج وإشراف عام مصطفى جاد، بالإشتراك مع الفنان عزيز الشافعي، إخراج ساندي.

كلمات أغنية "هنا هنا" ل كارمن سليمان



يا حبيبي لما جيت عمري جاني

رجعتلي فرحة زماني حبيت الرقص والاغاني

حبيت نفسي يا حبيبي تاني

ظهر في الدنيا قمر تاني سهرني وجابني ووداني

يا جميل يا حليوه يا معجباني عجباني النظره دي عجباني

خطر عينيك دي حوار ياني خليتني بقول كلام أغاني

يا جميل يا حليوه يا معجباني اسمك بيسكرلي لساني

حبيبي معاك حياتي معاك هَنا هَنا

منايا رضاك ملاني هواك غُنا غُنا

في الحتة الشمال الحتة الشمال هِنا هِنا

انا ابدا مالي عنك غِنا غِنا

رويت بإيدك دي بستاني لو بوست الورد ده بستاني

ياجميل يا حليوه يا معجباني اغزل بالابيض فستاني

رويت بإيدك دي بستاني لو بوست الورد ده بستاني

ياجميل يا حليوه يا معجباني اغزل بالابيض فستاني

حبيبي معاك حياتي معاك هَنا هَنا

منايا رضاك ملاني هواك غُنا غُنا

في الحتة الشمال الحتة الشمال هِنا هِنا

انا ابدا مالي عنك غِنا غِنا



آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "بكائيات" ثالث أغاني ميني ألبوم "حبايب قلبي"، وكانت أغنية "بكائيات" غناء كارمن سليمان وعزيز الشافعي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس يحيي يوسف، والفيديو كليب إخراج ساندي، ولقد حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها ونالت إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية "بكائيات"



بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي

على اللي فات على الايام على اللي عملته انا في نفسي

ويفهم مين ويعرف مين نهاري وحيد وليلي حزين

حبايبنا يا ناس غايبين

حبايبنا يا ناس غايبين ياريت البعد بينسي

بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي

يا ذكرى كل ما تخطر على بالنا

تفرحنا تزعلنا تعشمنا وتألمنا بتدبحنا

مريحناش نقابل ناس ولا الاحساس ده بيسيبنا

وعذبنا غيابكم عننا والله عذبنا

بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم

على نفسي على اللي فات على الايام على اللي عملته انا في نفسي

ويفهم مين ويعرف مين نهاري وحيد وليلي حزين

حبايبنا يا ناس غايبين

حبايبنا يا ناس غايبين ياريت البعد بينسي