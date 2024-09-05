تعرف على السبب.. مي كساب توجه رسالة شكر للفنان مؤمن نور

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة شكر للفنان مؤمن نور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك لأنه قام بالمشاركة في فيديو كليب أغنية قطة المقرر أن يتم طرحها اليوم الخميس.

و علقت على الصور قائلة: "شكرا للصديق الفنان الموهوب إبن الأصول مؤمن نور، علي مشاركته ليا في تمثيل مقطع قطة".



و تابعت: "بأوعدكم بكليب مختلف دمه خفيف بيعبر عن حال ستات كتيره عايشة بتعاني مع رجالة مريضة بعيون زايغة، بيسلموا نفسهم للشيطان يلعب بيهم مع إن عنده مراته حلاله أحلى وأنضف وتعرف تبقى كل الستات، كليب قطة إخراج ميا المهدي معادنا الساعة 6 مساءًا على كل المنصات الإلكترونية".

آخر أعمال الفنانة مي كساب

يذكر أن مي كساب، تعيش حالة من الإنتعاش والإزدهار الفني حيث شاركت في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "العتاولة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا فور عرضه وتفاعل معه الجمهور بشدة.

أحداث مسلسل "العتاولة"

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة"، حول نصار وشقيقه خضر اللذين يعملان في السرقة والنهب ثم يكتشفان بعد توبة أحدهما عن السرقة أنهما ليسا أخين وأن والدتهما «سترة العترة»، التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، هي من دبرت ذلك حتى تستفيد من غنائم ما يسرقانه معًا.

طاقَم عمَل مسلسل "العتاولة"

شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: "أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدى الأتربي، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: هشام هلال، وإخراج: أحمد خالد موسى.