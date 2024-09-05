أمير صلاح الدين يرسم البسمة على وجوه المرضى في زيارة إنسانية لمستشفى الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - في بادرة إنسانية مميزة، قام الفنان أمير صلاح الدين، نجم فريق "بلاك تيما"، بزيارة لمستشفى الناس لعلاج مرضى القلب والجهاز الهضمي بالمجان. تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات التي يجريها عدد من المشاهير والفنانين ونجوم المجتمع لدعم المرضى نفسيًا، ولا سيما الأطفال.

تفاصيل الزيارة

أثناء الزيارة، حرص أمير صلاح الدين على اصطحاب زوجته وأولاده، وشاركهم جولة تفصيلية في أرجاء المستشفى. وقد أشاد الفنان بمستوى الخدمات الطبية المقدمة على اعلى مستوى، وبحرص القائمين عليها على جودة الرعاية واستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، وخاصة حديثي الولادة، كما اشاد بالقطاع الخدمى كالمطبخ الحاصل على شهادة الأيزو في جودة الغذاء وكذلك المغسلة التى تحقق اكتفاء ذاتيا بتصنيع الكمامات وأطقم الأطباء المستخدمة أثناء العمليات الجراحية وكذلك أطقم التمريض والمرضى.

في كلمته خلال الزيارة، دعا أمير صلاح الدين إلى دعم المستشفى لزيادة طاقتها الاستيعابية، والتي يمكن أن تصلإلى نحو 600 سرير، وذلك من أجل تمكينها من استقبال عدد أكبر من المرضى وتقليص قوائم الانتظار. كما التقط الفنان عددًا من الصور مع الأطفال في غرف الإقامة والقسطرة، واقترح تنظيم حفل دعمي للمرضى وذويهم.



من جهة أخرى أعلن نجم «بلاك تيما» أمير صلاح الدين أنه يسعى إلى خروج مشروعه المسرحى «مونولوج فكرى» إلى عدد من المحافظات بعد نجاح عرضه مطلع العام الجارى. وأشار إلى أن جمهور المحافظات متعطش إلى مثل هذه العروض المسرحية التى تجمع بين فن «الاستاند آب كوميدى» والغناء

جدير بالذكر أن «مونولوج فكرى» هو عرض مسرحى قدمه أمير صلاح الدين بعد إصابته بمرض الأنيوريزم Aneurysm، وهو تمدد شريانى فى المخ، ليحكى للجمهور عن هذا المرض، سواء المصابين به أو مَن يتعاملون معهم، أو مَن ليس لديهم علم به، كنوع من التوعية فى شكل مسرحى.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الناس، التي بدأت عملها في عام 2019، هي مؤسسة غير هادفة للربح تحت ادراة مؤسسة الجود الخيرية، وقد قامت منذ افتتاحها بإجراء أكثر من 7 آلاف عملية، و27 ألف كشف طبي، وأكثر من 50 ألف خدمة طبية متنوعة، جميعها بالمجان. تسعى المستشفى إلى أن تصبح مدينة طبية شاملة تعالج كافة الأمراض دون أي تكلفة على المرضى.