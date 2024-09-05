مايان السيد تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "ولنا في الخيال حب"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت مايان السيد من تصوير دورها في الفيلم الجديد "ولنا في الخيال حب"، الذي تقدم فيه مايان نفسها في دور مختلف كليًا عن أعمالها السابقة، ويعد تجربة استثنائية ومقربة إلى قلبها. وفي انتظار الإعلان عن موعد عرضه قريبًا.

أبطال وصناع فيلم “ولنا في الخيال حب”



يشارك في بطولة الفيلم أحمد السعدني وعمر رزيق، وإخراج وتأليف سارة رزيق. تدور أحداث الفيلم الرومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

عبّرت مايان السيد عن سعادتها بهذا الدور، ووصفته بأنه تحدي جديد يتيح لها فرصة تقديم شخصية معقدة وعاطفية، مشيرة إلى أن هذا العمل بمكانة خاصة في قلبها وتأمل أن يلقى نفس الصدى لدى الجمهور.

أحدث أعمال مايان السيد



كما بدأت مايان في تصوير فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف سيد (مخرج "الحريفة")، والذي يضم نخبة من المواهب الشابة مثل أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد. كما تشارك في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بجانب منة شلبي، كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 2016، وفيلم "قصر الباشا" بطولة حسين فهمي، أحمد حاتم، وإخراج محمد بكير.

فيلم “بضع ساعات في يوم ما”



هذا بالإضافة إلى انتهائها من تصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بطولة أحمد السعدني، هنا الزاهد، ومي عمر، تحت قيادة المخرج عثمان أبو لبن، وهو مقتبس عن رواية محمد صادق.

مسلسل “220 يوم”



على صعيد الأعمال الدرامية، باشرت مايان تصوير مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، ومن المتوقع عرضه في موسم رمضان 2025.