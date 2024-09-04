نجاح أغنية "عسل حياتي" لشيرين عبد الوهاب: إشادة الجمهور بكلمات وألحان عزيز الشافعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت أغنية "عسل حياتي" للفنانة شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا، حيث أشاد الجمهور بكلماتها وألحانها التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي.

ورغم قرار شركة روتانا بحذف الأغنية من منصاتها، أصر الشافعي على غنائها بصوته،من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام ”، مما زاد من شعبية العمل وأعاد فتح باب النقاش حول جودته. تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الخطوة، مما يعكس حبهم للأغنية وتقديرهم للمواهب الإبداعية في عالم الموسيقى.

تفاصيل أغنية عسل حياتي

أغنية عسل حياتي لشيرين عبدالوهاب

أغنية عسل حياتي، التي طرحتها الفنانة شيرين عبدالوهاب السبت الماضي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، وتريات سعيد كمال، جيتار أحمد حسين، تسجيل وميكس وماستر خالد سند.



كلمات أغنية عسل حياتي



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /الاختيار الصعب إنت، والاختيار الأحلى حياتي رحلة.. اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها.. مريت معاك بكل شيء عانيت.. بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفوش بشر.. سافرت وياك للقمر يا قمرو أنا عايز أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس".

