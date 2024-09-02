تعرف على موعد عرض مسلسل أمير العوامري

القاهرة - محمد ابراهيم - بستأنف المخرج محمد النقلي في الأسابيع القادمة تصوير مسلسل أمير العوامري، بطولة هاني سلامة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في موسم رمضان 2025.



أبطال مسلسل أمير العوامري



مسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.



آخر أعمال هاني سلامة

ويذكر أن آخر أعمال هاني سلامة في دراما رمضان مسلسل ملف سري، الذي عرض في رمضان 2022 محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي وشارك في العمل كل من عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، نضال الشافعي، دينا، مادلين طبر، كارولين عزمي، صبا الرافعي.



آخر أعمال هاني سلامة السينمائية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني سلامة السينمائية فيلم واحد صحيح، الذي عرض في 2011 وكان من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري وشارك في العمل كل من بسمة، عمرو يوسف، رانيا يوسف، ياسمين رئيس وآخرين.