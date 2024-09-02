اغنية ”ليك” لـ رانيا يوسف تحقق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - احتفلت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على «إنستجرام» بنجاح أولى أغانيها "ليك"، بعد تحقيقها 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. ونشرت يوسف البوستر الدعائي للأغنية على ستوري إنستجرام، معبرةً عن فرحتها بالنجاح الكبير الذي حققته.

وكتبت يوسف تعليقًا على الصورة: "أغنية ليك حققت 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب".

وأضافت أنها تشارك جمهورها تجربة جديدة وتمنى أن تنال إعجابهم.

أغنية "ليك" هي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، بإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.