لهذا السبب.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما احتفلت بعيد ميلادها أمس مع خطيبها الفنان هشام جمال، حضر الاحتفال شقيقتها ملك أحمد زاهر وصديقاتها، كما حضره عمرو وهبة وزوجته والملحن مادي.

سبب تصدر ليلي التريند

احتفلت ليلي بعيد ميلادها مع خطيبها هشام جمال، الذي وجه رسالة لـ ليلي متمنيا لها عاما سعيدا وكتب لها: "عيد ميلاد سعيد يا لولو الحلوة والبريئة، إلى عام جديد ونشجع وندعم ونتوافق مع بعضنا أكثر وأكثر".

احمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلي

سبق، هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ليلى بيوم ميلادها، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع إنستجرام فيديو يجمع صورها معه على أنغام "بنتي " لمصطفى قمر معلقًا: "كل سنة وانتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجه ليا أحلي بنوته وأجمل عروسة في الدنيا بحبك يا لولتي يا روح قلبي من جوه عقبال مليون سنة في سعادة ونجاح وانتي في حضني برضه حتي لو سيبتيني بحبك يا لولتي يا قمر ".

اخر اعمال ليلى أحمد زاهر

وكان اخر اعمال ليلى أحمد زاهر هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

بداية قصة حب هشام جمال وليلى زاهر

كشف هشام جمال عن قصة حبه لـ ليلى زاهر، في تصريحات تلفزيونية، فقال: بدأت قصة حبي أنا وليلى زاهر واحنا بنصور كليب كلمة أخيرة لما سافرنا لبنان، ليلى كانت مع أهلها وانا مع أهلي وكنا بنخرج خروجات أسرية والأسرتين اتعرفوا على بعض وحصل مواقف كتير من اللي بتبين المعدن، أنا لقيت في ليلى وقتها كل اللي ممكن أتمناه، محترمة ورقيقة وطيبة وجدعة كل المواصفات موجودة فيها فبدأت احس وقتها أنه فيه حاجة، وفي يوم نزلنا قعدنا ولمحتلها اني بحبها وفضلنا نتكلم شوية دون اي مشاعر لحد ما نتأكد أنه إحساسنا صح وناخد الخطوة واتقدملها، أنا اتقدمت ليها في النادي الأهلي كنا انا وأحمد قاعدين في النادي ورايحين عزاء سوا فقولنا ناكل قبل ما نروح العزاء وفي وسط الكلام قولتله "هنعمل اي في موضوع ليلى"، لقيته اتخض بيقولي موضوع اي فحكتله على كل حاجة وأول حاجة سألهالي هو الموضوع ده من امتى، أنا فضلت أقوله حاجات كتير تطمنه على بنته لأنه بيحب بناته أوي.

أعمال جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وشارك الثنائي في مسلسل في بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية، وايضا أغنية أمور بسيطة، والتي تعاونا فيها، أول عمل يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا تريند محرك البحث “جوجل”.