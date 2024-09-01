بالصور.. ريهام سعيد تنفرد بمداخلة مع نجوي فؤاد ووالد العريس المختطف وكفاح المعمرة حكمت



القاهرة - محمد ابراهيم - انفردت الإعلامية ريهام سعيد بعدد من التقارير والمداخلات الهامة ببرنامجها "هي وصبايا" الذي يعرض على فضائية “هي”، منها مداخلة مع الفنانة نجوى فؤاد للرد على أزمة تصريحاتها الأخيرة عن ارتدائها للحجاب، وأخرى مع والد العريس المختطف بالإضافة إلى تقرير مع المعمرة الحاجه حكمت ذات الـ 108 عامًا وقصة كفاحها وأمنيتها التى تسعي لها.

تفاصيل حلقة ريهام سعيد في برنامج “هي وصبايا”



فى البداية أشادت ريهام سعيد بقصة كفاح السيدة المصرية الريفية التي تولت تربية 8 أحفاد عقب هجر والدتهم لهم ووفاة نجلها والد الأحفاد مبكرا فى الثلاثين من عمره وتحملها لمشقة السعي لاطعامهم بييع الخضروات نهارا والغناء في أفراح أبناء بلدتها مقابل 10 جنيهات لتنفق عليهم حتى اشتد عودهم وتزوجوا.

وأشارت ريهام إلى أن سعي وكفاح الحاجة حكمت جعلها تنتقد نفسها بشدة وتشعر بأن ما تقوم به كاعلامية من مشقة وتنقلات وغيرها هو ترفيه مقارنة بالدور العظيم الذي كانت تقوم به السيدة حكمت وهو ما يجب أن يحتذي به الشباب الذي يشتكي من البطالة؛ لأنها ظلت تعمل حتي عمر الـ 100 عام بعدها فقدت بصرها.



وأضافت "سعيد" أنها بالفعل تسعي لتلبية رغبة السيدة حكمت في أداء العمرة خاصة أنها أمنيتها بعد فقدانها بصرها منذ 8 سنوات وهي بعمر الـ مائة عام بسبب أمراض الشيخوخة من إرتفاع الضغط والسكر.

كما استنكرت ريهام سعيد قيام الإعلامي العراقي نزار الفارس بعرض مبلغ مالي للفنانة نجوي فؤاد لكي ترتدي الحجاب خلال لقائها معه بأحد البرنامج التليفزيونية.

ريهام سعيد: التقرب إلى الله لا ينبغي أن يكون مشروطًا

وأضافت ريهام أن التقرب إلى الله لا ينبغي أن يكون مشروطًا.

ونفت الفنانة نجوي فؤاد خلال مداخلتها مع ريهام سعيد قبولها مثل هذا العرض فهي ملتزمة وتؤدي صلاوتها وتقرأ القرآن وكل ما تحتاجه هو دعم وزارة الثقافة للمعاش التي تتقاضاه من النقابة وهو 700 جنيه لأن اترداء الحجاب قد يمنعها من المشاركة في أي أعمال فنية.

وشهدت الحلقة مداخلة من والد عريس الدقهلية صاحب فيديو الاختطاف والذي أشار إلى أن طبيعية قناة نجله على الإنترنت هي عمل المقالب والجميع يعرف ذلك.



وعاتبت ريهام على الجهل بالقانون في أمور الترويع ونشر الشائعات والأكاذيب التي تروع المواطنين وتعكر السلم العام؛ لذا تم استدعاء العروسين والمشاركين في المقلب والتحقيق معهم فيما اشاعوه وقيامهم بالكشف حقيقته بعد إثارة الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي لعدة ساعات سعيا لعمل المشاهدات والتريند من تمثيلية الاختطاف.