محمود عامر: الناس استفادت من ورايا بسبب تريند جوازي وأنا الوحيد اللي مستفدش

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان محمود عامر بأن ما مر به مؤخراً من أحداث شخصية، بما في ذلك طلاقه وزواجه، وما صاحبها من جدل في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، يعتبره مرحلة وانتهت بخيرها وشرها. وأوضح أنه أدرك من خلال هذه التجربة أن التريندات لا تدوم، فالتريند اليوم عليه وغداً سيكون على شخص آخر، وذلك خلال مقابلة في برنامج "راقي" مع الإعلامي محمود القصاص على قناة تن.

أوضح محمود عامر في حلقة بعنوان "لو عاد معتذرًا"، أن ما مر به في الفترة الماضية لم يؤثر سلبًا على حياته، وأنه لا يزال مع زوجته ولم يطلقها كما تردد في بعض المواقع. وأشار إلى أنه تفاجأ بحجم الاهتمام الموجه لحياته الشخصية، مؤكداً أن الأمر لم يكن يستحق كل هذا الجدل لأنه ليس إنجازاً، وأنه ليس الفنان الوحيد الذي مر بمثل هذه التجربة.

أكد عامر أنه لم يكن يحب أن تكون حياته الشخصية على الملأ بهذه الطريقة، وضد فكرة أن يقوم بأي شئ من أجل تصدر التريند حتى يقول "أنا موجود"، مشددًا على أنه لا يحب فكرة تصدر التريند بأمور شخصية، على الرغم من أن هناك أشخاص يحبون وذلك وينجحون فيه، متابعًا: "في حد قالي كل الناس استفادت من ورايا بسبب تريند جوازي وأنا الوحيد اللي مستفدش".

وأضاف: "في حد جه قالي تعالى أخليك تستفيد وقدم ليا اقتراحات وكانت غريبة جدًا من نشر فيديوهات مع زوجتي وأمور أخرى لو كنت عملتها كانت هتقلب الدنيا، فقولت له: أنا أعمل ده؟! ورفضت تمامًا لإني مش بدور على ده"، مؤكدًا على أن الفنان شخص اختصه الله بموهبة تعطيه قدر من محبة الناس له، فالبعض منهم يحب أحيانًا التطرق للحياة الخاصة بالفنان وما وراء الكاميرات، ولكن هناك أمور تعتبر خط أحمر في حياة أي فنان، من أجل الاحترام للخصوصية.

أكد الفنان محمود عامر أنه ينتظر اعتذاراً من كل من أساء إليه بعبارات تستوجب العقوبة من الله قبل القانون، مشيراً: “أنت لا تعرفني، ولم تجلس معي أو تعاشرني، لذا لا يحق لك قول ذلك عني".

كما كشف عامر في لقاء ببرنامج "راقي" عن موقف محرج تعرض له في أحد الأفلام، حيث كتب اسمه على التتر بطريقة غير لائقة، معتبراً دوره ثانوياً رغم تقديمه مشهدين بارزين في الفيلم وامتلاكه تاريخاً فنياً طويلاً. وأضاف: “هذا الموقف أزعجني كثيراً، وأشكر الله أنني كنت بعيداً عن متناول الهاتف، لأنني كنت قد أقول أشياء يعاقب عليها القانون".

ولفت عامر إلى أنه يحب أن يسعى إلى تلقي الأدوار والأعمال حتى هذه اللحظة، ولكن بشرط أن يكون الأمر بعزة نفس وكرامة، كاشفًا عن أحد المواقف التي تعرض لها بعدما ذهب بنفسه إلى مكتب "كاستنج" اختيار ممثلين في الأدوار الثانوية، فالشاب المسؤول لم يكن يعرفه، فقال له: "حضرتك خدت ورشة عند مين؟"، فجاء رده عليه برسالة شكر، ثم تركه وغادر.

جدير بالذكر أن برنامج "راقي" للإعلامي محمود القصاص، يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة السادسة مساءً، ويعاد يوم السبت في الساعة 11 ونصف صباحًا، عبر قناة تن.