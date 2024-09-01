نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم "مقسوم" ل ليلي علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة "شاهد VIP" عن عرض فيلم "مقسوم" للنجمة ليلي علوي، والتي من المقرر عرضة قريباً، حيث تحدد موعد العرض في 19 سبتمبر المقبل.

أحداث فيلم مقسوم

الفيلم يجمع بين الكوميديا والموسيقى في إطار اجتماعي، ويظهر فيه ليلى علوي بدور مطربة اعتزلت الغناء بعد تأسيس فرقة موسيقية في التسعينيات مع شيرين رضا وسماء إبراهيم.

أبطال فيلم مقسوم

ويذكر ان فيلم “مقسوم” من بطولة كلا من ليلى علوي، شيرين رضا، وعمرو وهبة، سارة عبدالرحمن، سماء إبراهيم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

أخر أعمال ليلي علوي

في سياق آخر، يعرض حاليًا للفنانة ليلى علوي فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في دور العرض السينمائي، وهو فيلم كوميدي يشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد، كما يضم الفيلم نخبة من النجوم منهم هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، ونورين أبوسعدة، الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويتناول الفيلم في إطار كوميدي أحداث متشابكة حول العلاقات الزوجية والمواقف الطريفة التي يواجهها الأبطال.