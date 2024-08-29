نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد رضوان: "أبحث عن الاختلاف في كل أدواري.. وبحب الفن ومتمناش أرجع بالزمن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان محمد رضوان، أنه يبحث عن الاختلاف في كل أدواره التي تعرض عليه، مؤكدًا حبه الشديد لمهنة الفن وسعادته بالأعمال التي يقدمها خلال مسيرته الفنية.

ورد محمد رضوان في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن سؤال ماذا لو أتيحت لك الفرصة للسفر عبر الزمن، حيث أكد أنه يفضل العيش في العصر الحالي بلا شك، ولا يتمني أن يعود بالزمن إلى الماضي.

وأضاف أنه حاليًا يعمل في مجال يحبه، كما أن التطور والتقدم الذي نشهده في العالم كله حاليًا يسير لصالح البشرية، ولكنه يتمني فقط أن يستلهم من الماضي قيمه وأخلاقه وتقاليده.

أبطال مسلسل عمر أفندي

الجدير بالذكر أنه يعرض للفنان محمد رضون حاليًا مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، ميران عبد الوارث، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

ويتكون مسلسل "عمر أفندي" من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول حول رجل ثلاثيني أحمد حاتم، يعثر على سرداب سري يعود به إلى العام 1943 ويكشف له ماض يجهله، ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية في الأربعينات، رغم أنه متزوج ولديه بنت في الحاضر.

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي

ويعرض عمر أفندي على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.