نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح مسلسل "عمر أفندي".. آية سماحة تنشر صورة برفقة أحمد حاتم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة آية سماحة جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة من كواليس مسلسل «عمر أفندي»، برفقة الفنان أحمد حاتم، بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل فور طرحه، والذي يعرض عبر قناة ON الفضائية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ونشرت آية سماحة الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس مسلسل «عمر افندي» تجمعها مع أحمد حاتم، وعلقت مازحة: «وييييييييىى».

تررد قناة ON

التردد: 11862

معامل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي

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أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.