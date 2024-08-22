أحمد حاتم يساعد آية سماحة ويخطف ضابط إنجليزي.. ملخص الحلقة 4 من عمر أفندي

القاهرة - محمد ابراهيم -



عرضت الحلقة 4 من مسلسل عمر أفندي وشهد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور من عرض أولى حلقاته بالإضافة إلى الديكورات.



تفاصيل الحلقة الرابعة

وبدأت الحلقة الرابعة بعرض استعراضي لآية سماحة بتياترو وسط انبهار كبير من أحمد حاتم واستقبلته استقبالًا خصوصي مما أثار الشك داخل أباظة، وتعجب من موافقة زينات على الجلوس مع عمر بينما ترفض الجلوس مع ضابط إنجليزي.

تتهرب آية سماحة من محمود حافظ عن طريق الذهاب مع لأحمد حاتم الذي يعلمها لعبة “الواتس اب” وهو طريقة الواتس اب ولكن على “شجرة” حيث تكتب زينات ما تريد على الشجرة في غياب عمر وبجانبها علامة صح وحينما يراها عمر يضع علامة صح أخرى.



يعود أحمد حاتم إلى الحاضر ويجلس مع زوجته ميران عبد الوارث وتخبره أنها ذهبت إلى منزل والده ولكنها لم تجده فيكذب عليها بأنه كان نائمًا، ويخبرها أنه يريد الطلاق ولكن ما يمنعه فقط خوفه على ابنته، فتقرر ماجي الخروج مع صديقة لها في أحد أماكن السهر ويتحرش بها شخص فتنهار غاضبة ثم تدخل وحدها في نوبة بكاء.



يقرر أحمد حاتم مساعدة آية سماحة فيقرر خطف الضابط بمساعدة دياسطي “مصطفى أبو سريع” وبالفعل بعد نجاحهما في العملية يرفض عمر قتل الضابط ويطلق سراحه بعد هروبه هو ودياسطي.



تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل





يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.