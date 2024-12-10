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هند السوليه - الرياض - محتويات

أفضل عصير وقت الدورة الشهرية



خلال فترة الدورة الشهرية، قد تواجه المرأة مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل الألم، والانتفاخ، والتعب،تلعب المشروبات دورًا هامًا في تخفيف هذه الأعراض ودعم الصحة العامة،يعرض هذا المقال مجموعة من العصائر المفيدة التي تساعد في تحسين شعور المرأة خلال هذه الفترة

1،عصير الأناناس



1.1،الفوائد

مضاد للالتهابات يحتوي الأناناس على بروميلين، وهو إنزيم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الألم والتورم.

مكملات هضمية يحسن الأناناس عملية الهضم ويخفف الانتفاخ الذي قد يصاحب الدورة الشهرية.

1.2،طريقة التحضير

المكونات قطعة أناناس ناضجة.

التحضير قشري وقطعي الأناناس إلى قطع صغيرة، ثم امزجيها في الخلاط مع قليل من الماء للحصول على عصير طازج.

2،عصير التفاح



2.1،الفوائد

تنظيم مستوى السكر يحتوي التفاح على الألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من التقلبات المزاجية المرتبطة بالدورة الشهرية.

مضادات الأكسدة يحتوي التفاح على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتعزز الصحة العامة.

2.2،طريقة التحضير

المكونات تفاحتان طازجتان.

التحضير قشري وقطعي التفاح إلى أجزاء صغيرة، ثم امزجيها في الخلاط مع قليل من الماء حتى تحصلي على عصير ناعم.

3،عصير الجزر والبرتقال



3.1،الفوائد

غني بالفيتامينات الجزر والبرتقال هما مصدران ممتازان لفيتامين C وبيتا كاروتين، مما يدعم جهاز المناعة ويقلل من التعب.

تحسين المزاج يساعد فيتامين C في تحسين المزاج والتخفيف من أعراض الاكتئاب المرتبطة بالدورة الشهرية.

3.2،طريقة التحضير

المكونات جزرتان و2 برتقالة.

التحضير قشري الجزر وقطعيه إلى قطع صغيرة، واعصري البرتقال،اخلطي الجزر والبرتقال في الخلاط للحصول على عصير منعش.

4،عصير الكرفس والخيار



4.1،الفوائد

ترطيب الجسم يحتوي الكرفس والخيار على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم وتخفيف الانتفاخ.

خفض الصوديوم يمكن أن يساعد الكرفس في خفض مستويات الصوديوم، مما يقلل من احتباس السوائل وانتفاخ البطن.

4.2،طريقة التحضير

المكونات عود كرفس واحد وخيار واحد.

التحضير اغسلي الكرفس والخيار جيدًا، ثم قطعيهم إلى قطع صغيرة،امزجيها في الخلاط مع قليل من الماء حتى تحصلين على عصير ناعم.

5،عصير التوت



5.1،الفوائد

مضاد للأكسدة التوت غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الصحة العامة.

تخفيف الألم يمكن أن يساعد التوت في تقليل الألم والتورم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

5.2،طريقة التحضير

المكونات كوب من التوت الطازج أو المجمد.

التحضير اخلطي التوت مع قليل من الماء أو العصير الطبيعي في الخلاط حتى تحصلي على عصير ناعم.

نصائح إضافية



شرب الماء تأكدي من شرب كمية كافية من الماء خلال الدورة الشهرية للمساعدة في تجنب الجفاف والتقليل من الانتفاخ.

تجنب المشروبات السكرية والكافيين يمكن أن تساهم المشروبات السكرية والمحتوية على الكافيين في زيادة الأعراض مثل الانتفاخ وتغيرات المزاج.

تشكل هذه العصائر إضافة قيمة قد تساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية ودعم شعورك بالصحة الجيدة،ومع ذلك، إذا كنت تعانين من أعراض شديدة أو مستمرة، من المهم استشارة الطبيب للحصول على المشورة والعلاج المناسب.

عصير الجزر مع الليمون والتفاح



يعد عصير الجزر مع الليمون والتفاح من العصائر الصحية المفيدة، خصوصًا خلال فترة الدورة الشهرية،يحتوي هذا العصير على مزيج من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة وتساعد في التخفيف من بعض الأعراض المزعجة المرتبطة بالدورة الشهرية،إليك كيفية تحضيره

مكونات العصير



3 ثمرات من الجزر.

1 ثمرة من التفاح.

ليمونة واحدة.

كوب من البقدونس الطازج.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

½ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير



تحضير المكونات اغسلي الجزر والتفاح جيدًا.

قشري الليمونة وقطعيها إلى شرائح.

افرمي البقدونس والزنجبيل إلى قطع صغيرة. الخلط قطعي الجزر والتفاح إلى قطع متساوية ومتوسطة الحجم.

ضعي قطع الجزر والتفاح، شرائح الليمون، البقدونس، والزنجبيل في الخلاط الكهربائي.

أضيفي ½ كوب من الماء إلى الخليط.

امزجي المكونات على سرعة عالية لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تحصلين على مزيج ناعم. التقديم صبّي العصير في كوب واشربيه باردًا للاستمتاع بأفضل نكهة وفوائد.

فوائد

الجزر غني بالفيتامينات مثل فيتامين A، ويساعد في تحسين صحة البشرة والرؤية.

التفاح يحتوي على الألياف والفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

الليمون يعزز من عملية الهضم ويزود الجسم بفيتامين C.

البقدونس يساعد في إزالة السموم من الجسم وله خصائص مضادة للالتهابات.

الزنجبيل يخفف من الغثيان ويعمل على تهدئة اضطرابات المعدة.

العسل يحتوي على مضادات الأكسدة ويعزز من الطعم الحلو الطبيعي.

عصير الخوخ مع الليمون



عصير الخوخ مع الليمون هو خيار ممتاز لتخفيف الانتفاخ وتعزيز عملية الهضم خلال فترة الدورة الشهرية،يساعد هذا العصير في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم وتهدئة الأعصاب.

مكونات العصير



ليمونة متوسطة الحجم.

ثمرة خوخ كبيرة.

أوراق من الريحان الطازج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير



تحضير المكونات قشري الليمونة وقطعيها إلى شرائح.

قطعي الخوخ إلى شرائح. الخلط ضعي شرائح الليمون، شرائح الخوخ، أوراق الريحان، والعسل في الخلاط الكهربائي.

أضيفي كمية من الماء البارد حسب الحاجة.

اخفقي المكونات جيدًا لمدة 7 دقائق حتى تتجانس. التقديم صبّي العصير في كوب واستمتعي به باردًا.

فوائد

الخوخ غني بالفيتامينات والمعادن ويعمل على تحسين الهضم.

الليمون يساعد في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

الريحان له خصائص مضادة للبكتيريا ويعزز من الاسترخاء.

العسل يضيف طعماً حلوًا طبيعيًا ويحتوي على مضادات الأكسدة.

عصير الخوخ والتوت



يعتبر عصير الخوخ والتوت خيارًا مثاليًا لتقليل التقلصات والأعراض الأخرى خلال الدورة الشهرية،التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم.

مكونات العصير



ثمرة متوسطة الحجم من الخوخ.

كوب واحد من التوت الأزرق.

½ ليمونة.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير



تحضير المكونات قطعي ثمرة الخوخ إلى شرائح.

قسمي التوت إلى نصفين.

عصير الليمون. الخلط ضعي شرائح الخوخ، التوت، عصير الليمون، والعسل في الخلاط.

أضيفي القليل من الماء.

اخفقي المكونات جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا. التقديم صبّي العصير في كوب واشربيه باردًا.

فوائد

الخوخ يساعد في تحسين الهضم والتخفيف من الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية.

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة والألياف، ويساعد في تحسين الصحة العامة.

الليمون يعزز من عملية الهضم ويقلل من احتباس السوائل.

العسل يوفر طعماً حلوًا طبيعيًا ويعزز من الفوائد الصحية الأخرى.

تقدم هذه العصائر فوائد صحية متعددة وقد تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية وتعزيز الشعور بالراحة،استخدمي الوصفات وتناولي العصائر بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

وصفات عصير مفيدة أثناء الدورة الشهرية



تلعب العصائر الطازجة دورًا هامًا في تخفيف أعراض الدورة الشهرية، تبدأ من تقليل التقلصات إلى التخلص من احتباس السوائل،إليك ثلاث وصفات لعصائر مميزة وفوائدها

1،عصير التوت والبطيخ



فوائد العصير

التوت يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تقليل التقلصات الناتجة عن ألم الدورة الشهرية.

البطيخ يعمل على التخلص من احتباس السوائل في الجسم، مما يقلل من التورم.

المكونات

كوب من التوت الأحمر

ثمرة متوسطة الحجم من الليمون

نصف كوب من البطيخ المقطع

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

كمية مناسبة من الماء

طريقة التحضير

تحضير المكونات ابدأ بتقطيع البطيخ والتوت إلى قطع صغيرة. خلط المكونات ضع التوت والبطيخ وعصير الليمون والعسل في الخلاط الكهربائي. إضافة الماء أضف كمية مناسبة من الماء حسب الحاجة. الخلط امزج المكونات جيدًا حتى تحصل على عصير ناعم ومتجانس. التقديم صبّ العصير في كوب واشربه باردًا.

2،الكوكتيل الأخضر



فوائد العصير

الكيوي والنعناع يحتويان على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الأعراض.

بذور الكتان والسبانخ غنية بالألياف والأحماض الدهنية الأساسية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

المكونات

ثمرة كيوي متوسطة الحجم

كوب من النعناع الطازج

ملعقتين من بذور الكتان

نصف كوب من السبانخ

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

كمية مناسبة من الماء

طريقة التحضير

تحضير المكونات قُم بتقطيع الكيوي وأوراق السبانخ والنعنع إلى قطع صغيرة. خلط المكونات ضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء. الخلط امزجها لمدة 3 دقائق للحصول على مزيج ناعم. التصفية والتقديم صفّ العصير في كوب وضعه في الثلاجة حتى يبرد، ثم اشربه باردًا.

3،عصير التفاح مع البرتقال



فوائد العصير

التفاح والبرتقال يساعدان في تقليل الانتفاخات وتحسين عملية الهضم، كما يعززان الشعور بالنشاط.

العسل يضيف لمسة من الحلاوة الطبيعية ويعزز من فوائد العصير.

المكونات

ثمرتان من البرتقال الطازج

ثمرة تفاح أحمر

ملعقة من العسل الأبيض

طريقة التحضير

تحضير المكونات قُم بتقطيع البرتقال والتفاح إلى قطع متوسطة. خلط المكونات ضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. الخلط امزجها جيدًا حتى تحصل على عصير ناعم ومتجانس. التقديم صب العصير في كوب واشربه باردًا.

نصائح إضافية



شرب كمية كافية من الماء يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف الأعراض.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، لتسهيل الهضم وتخفيف الاحتباس.

تجنب الكافيين والمشروبات الغازية حيث يمكن أن تزيد من التقلصات وانتفاخات البطن.

توفر هذه العصائر فوائد صحية متعددة وتساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية وتحسين الراحة العامة.