اين يوجد بارك دي برينس

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة



يعتبر ملعب بارك دي برينس، المعروف باللغة الفرنسية بـ “Parc des Princes”، أحد أبرز المعالم الرياضية في العاصمة الفرنسية باريس، ويتميز بتاريخه الحافل ومكانته الريادية في مجال الرياضة الفرنسية،يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة شاملة حول تاريخ الملعب، تطور الأحداث الرياضية فيه، استخداماته المتعددة، بالإضافة إلى تقديم المعلومات العملية التي تهم الزوار والمشجعين.

افتتح ملعب بارك دي برينس أبوابه للجماهير في الرابع من يونيو عام 1972، حيث تم تسميته بهذا الاسم تقديراً لجمال تصميمه وعمقه التاريخي،يتمتع الملعب بسعة كبيرة تصل إلى حوالي 47,127 متفرجًا، مما يجعله يحتل المرتبة الرابعة بين الملاعب الكبرى في فرنسا،بارتفاع يقدر بـ 48 متر، يُعتبر ملعب بارك دي برينس أحد رموز العاصمة باريس.

في بداياته، كان الملعب يستوعب 3 آلاف متفرج فقط، ولكن نظرًا للزيادة الملحوظة في الطلب على استغلال المساحة، خضع الملعب لعدة مراحل من التوسيع والتطوير،تم زيادة سعته إلى 10 آلاف ثم 20 ألف متفرج، حتى تم تحقيق حجمه الحالي بعد تحديث شامل،كانت هذه التوسعات نتيجة جهود لجنة هندسية برئاسة روجر تيليبيرت وسيافاش تيموري، والذين عملوا على تحسين راحة وجودة الرؤية للجمهور.

مراحل تطور ملعب بارك دي برينس



المرحلة الأولى التأسيس والتوسع المبكر



عند افتتاحه، كانت سعة ملعب بارك دي برينس تقتصر على 3 آلاف متفرج، مما جعل التركيز على استضافة الفعاليات الرياضية المحلية،بالرغم من السعة المحدودة، حاول التصميم توفير تجربة مشاهدة مريحة، ولكن مع مرور الوقت، أصبح المطلب على استخدام الملعب في تزايد مستمر، مما استدعى الانطلاق في مرحلة التوسع.

المرحلة الثانية التوسيع إلى 10 آلاف متفرج



مع زيادة شعبية الرياضة في فرنسا، خصوصًا كرة القدم، تزايد الطلب على الملعب، مما أدى إلى توسيعه ليصبح قادرًا على استيعاب 10 آلاف متفرج،شمل هذا التوسع تحسينات في المرافق والبنية التحتية، مما أدى إلى تحسين تجربة المشاهدة.

المرحلة الثالثة التوسيع إلى 20 ألف متفرج



استمر الملعب في جذب الانتباه، مما دفع المسؤولين لمزيد من التوسعات،في هذه المرحلة، تم زيادة سعة الملعب إلى 20 ألف متفرج، مع تحسينات إضافية في التصميم تتضمن تطوير المدرجات والمرافق، لتلبية احتياجات الجماهير المتزايدة.

المرحلة الرابعة التوسيع إلى الحجم الحالي



شهد الملعب أحدث عملية توسعة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تمت إعادة تطويره ليصل إلى سعته الحالية التي تبلغ حوالي 47,127 متفرجاً،تضمن هذا التوسع تحديثات شاملة في التصميم والبنية التحتية لتلبية المعايير الحديثة للراحة والجودة، مما عزز مكانة ملعب بارك دي برينس كواحد من أفضل المنشآت الرياضية في باريس.

النشاطات الأولية مسابقات الدراجات



في البداية، كان ملعب بارك دي برينس يستضيف مسابقات الدراجات في فرنسا، وقد استمر هذا الاستخدام حتى أواخر عام 1998، حين تم بناء ملعب آخر لإقامة نهائيات كأس العالم،خلال هذه الفترة، اتسم الملعب بكونه مكانًا متعدد الاستخدامات، حيث استضاف فعاليات رياضية متعددة.

التحول إلى ملعب كرة القدم



في عام 1998، أصبح ملعب بارك دي برينس المقر الرئيسي لمباريات منتخب فرنسا الوطني لكرة القدم، مما أضاف له مكانة متميزة في عالم الرياضة الفرنسية،استضاف الملعب العديد من المباريات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مباريات كأس العالم، وأصبح أيضًا موطنًا لنادي باريس سان جيرمان، أحد أكبر الأندية في البلاد.

الأحداث الرياضية البارزة



مباريات كأس العالم 1998



شهد ملعب بارك دي برينس مباريات هامة خلال كأس العالم 1998 التي أُقيمت في فرنسا، حيث كان الملعب مسرحًا لمباراتين من المبارايات النهائية، مما أضاف إلى سمعته كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى.

مباريات دوري أبطال أوروبا



لم تقتصر أهمية الملعب على استضافة مباريات كأس العالم وحدها، بل شهد أيضًا ثلاث مباريات في نهائي دوري أبطال أوروبا، مما يبرز مكانته كأحد الوجهات المفضلة للأندية الأوروبية الكبرى.

مباريات الدوري الأوروبي



بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، استضاف الملعب أيضًا مباراتين في نهائي الدوري الأوروبي، مما يعكس تنوع الاستخدامات التي يشهدها ملعب بارك دي برينس ويؤكد على أهميته في استضافة الأحداث الرياضية البارزة.

التسمية والشخصيات المشهورة



تسمية الملعب



يعكس اسم “ملعب حديقة الأمراء” التاريخ العريق والتنوع الواسع للأنشطة التي استضافها الملعب،وتميز الملعب بقدرته على جذب شخصيات رفيعة من مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة والفن والسياسة، مما ساهم في تعزيز سمعته كوجهة رئيسية للأحداث الاجتماعية والثقافية.

حضور الشخصيات البارزة



استضاف ملعب بارك دي برينس العديد من الشخصيات البارزة خلال فعاليات رياضية مثل مباراة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث شهد حضور رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي والسياسية رشيدة داتي، بالإضافة إلى مغني الراب جاي زي،يعكس هذا الوجود أهمية الملعب كمكان اجتماعي وثقافي مُتميز.

الموقع والوصول إلى ملعب بارك دي برينس



العنوان ومعلومات الاتصال



يقع ملعب بارك دي برينس في العنوان التالي 24 Rue du Commandant Guilbaud، 75016 Paris، France،يمكن الوصول إلى الملعب عبر مترو الأنفاق بالنزول في محطة Porte de Saint-Cloud، مما يسهل الوصول إليه للزوار والمشجعين.

مساحة الملعب



تختلف مساحة ملعب بارك دي برينس بناءً على التطورات التي أُجريت عليه،في عام 2025، تم توسيع الملعب بعد أعمال تجديد، حيث سجّلت المساحة الجديدة حوالي 45,000 متر مربع، مما يتيح له استقبال عدد كبير من المشجعين وتوفير تجربة مريحة لمتابعة المباريات.

أبعاد الملعب



تتراوح أبعاد الملعب تقليديًا حوالي 105 متر في الطول و68 متر في العرض، وذلك لضمان توفير مساحة كافية للعب والتمتع بالمباريات، وهي مقاييس متعارف عليها في العديد من الملاعب الكبرى حول العالم.

الأسئلة الشائعة

