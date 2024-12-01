ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية في غزة

ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية في غزةكشف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وجاء ذلك في بيان يسلط الضوء على أزمة الجوع وخطر استمرار الأعمال العدائية والحصار الصهيوني على الفلسطينيين في أنحاء غزة وخاصة شمالها، نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأكد الأغذية العالمي أن "أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وفي نفس البيان قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "إن العملية العسكرية الجارية في شمال قطاع غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية".

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن الأعمال العدائية المستمرة في أنحاء القطاع، لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم، وخاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار الصهيوني في محافظة شمال غزة، وفق البيان نفسه.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، إن الحصول على الضروريات الأساسية في غزة أصبح صراعا يوميا مروعا من أجل البقاء، محذرا من أنه بعد 13 شهرا من العنف المتواصل، صار التهديد بالموت جوعا أو مرضا أو قصفا أمرا حقيقيا.

ومع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ422، صعدت قوات العدو الصهيوني هجماتها أمس السبت في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة.

وبينما وصل أمس السبت، عدد الشهداء إلى 44,382 والمصابين إلى 105,142 منذ السابع من أكتوبر، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن "الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي".