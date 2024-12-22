انت الأن تتابع خبر شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين بمخيم البريج وسط القطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جرّاء قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في منطقة (بلوك 3) بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد (مستشفى العودة) بالنصيرات بوصول خمسة شهداء جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة (بلوك 3) بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

كما وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.