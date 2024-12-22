تامر حسني يضيء سماء الفن العربي: دويتو ناري مع رامي صبري وحفل أسطوري في موسم الرياض

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في خبر سار لجمهور الموسيقى العربية، أعلن النجم تامر حسني عن تعاونه مع النجم رامي صبري في دويتو غنائي جديد، والذي من المقرر طرحه قريبًا احتفالًا بأعياد رأس السنة.

وقد نشر تامر حسني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يضم لحنًا من الأغنية الجديدة، مما زاد من حماس الجمهور وانتظارهم لهذا العمل المشترك الذي يجمع نجمين كبيرين في ساحة الغناء العربي.

حفل تامر حسني في موسم الرياض

بالتزامن مع هذا الإعلان السعيد، أعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في موسم الرياض عن طرح تذاكر الحفل، الذي سيقام على مسرح أبو بكر سالم يوم 27 ديسمبر. وقد لاقت التذاكر إقبالًا كبيرًا من الجمهور، مما يؤكد شعبية تامر حسني الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل حول حفل تامر حسني:

الموعد: 27 ديسمبر

المكان: مسرح أبو بكر سالم – موسم الرياض

شروط الدخول:

لا يسمح بدخول من هم دون سن 18 عامًا.

يجب إحضار الهوية.

لا يسمح بالدخول بعد بدء الحفل.

تفتح الأبواب الساعة 7:30 مساءً ويبدأ الحفل الساعة 9:00 مساءً.

أسعار التذاكر غير قابلة للاسترداد.

هذا ويعد تعاون تامر حسني ورامي صبري في دويتو غنائي جديد إضافة قيمة للساحة الفنية العربية، ومن المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا. كما أن حفل تامر حسني في موسم الرياض يعد حدثًا فنيًا ضخمًا ينتظره الجمهور بشوق كبير.