ياسمين عبد العزيز تبهر الجمهور بمقلب طريف في بسنت شوقي بكواليس “وتقابل حبيب”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أشعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف لها وهي تنفذ مقلباً في زميلتها الفنانة بسنت شوقي خلال كواليس تصوير مسلسل “وتقابل حبيب” الذي عرض في رمضان 2025.

وقد استخدمت ياسمين في هذا المقلب أحد فلاتر تطبيقات تعديل الصور لتحويل وجهها إلى وجه رجل عجوز بشارب وأسنان بارزة، ثم فاجأت بسنت شوقي بهذه الصورة، مما أثار دهشة كبيرة لدى الأخيرة وتحول الموقف إلى كوميديا ممتعة.

تفاصيل المقلب:

الفكرة: استغلت ياسمين عبد العزيز فترة التصوير لتنفيذ مقلب في بسنت شوقي، حيث استخدمت فلتر لتغيير ملامح وجهها بشكل كامل.

التنفيذ: اقتربت ياسمين من بسنت ووضعت ذراعها حولها وكأنها تلتقط صورة عادية، وعندما نظرت بسنت إلى الكاميرا، صرخت من هول المفاجأة.

التفاعل: لاقى مقلب ياسمين تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات والتعليقات.

مسلسل “وتقابل حبيب”:

ويشارك في بطولة مسلسل “وتقابل حبيب” نخبة من النجوم إلى جانب ياسمين عبد العزيز وبسنت شوقي، منهم كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جونيور. ويُعتبر المسلسل من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحاً كبيراً خلال عرضه في رمضان.

مشاريع فنية جديدة لياسمين عبد العزيز:

بالإضافة إلى مسلسل “وتقابل حبيب”، بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم” مع النجم أكرم حسني، وهو من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.