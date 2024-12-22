إنتر ميلان يخطط لتجديد عقد سيموني إنزاجي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي إنتر ميلان يخطط لتجديد عقد مدربه، سيموني إنزاجي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد إنزاجي مع إنتر، صيف 2026، علماً أنه يقود الفريق منذ 2021.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر ميلان ينوي تجديد عقد إنزاجي لمدة عامين، في ظل تطور أداء الفريق وتحقيق الانتصارات تحت قيادته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال موافقة إنزاجي على تجديد عقده، والاستمرار حتى نهايته، فسيصبح ثاني أطول مدرب قيادة للنيراتزوري بعد هيلينيو هيريرا، الذي قاد إنتر لمدة 9 سنوات.

وقاد إنزاجي إنتر ميلان للفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، إضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا، و3 ألقاب في السوبر الإيطالي، بجانب وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.