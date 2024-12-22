انت الأن تتابع خبر منى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما تحدثت عن أهم المخرجين الذين تعاونت معهم خلال مسيرتها الفنية ورأيها في الانتقادات التي تتعرض لها كما تحدثت عن فيلم "رحلة 404 " وتفاصيله وأيضا فيلم "الست" الذي تلعب فيه دور السيدة أم كلثوم.

وأعربت منى عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجائزة اليسر الذهبي، مؤكدة شعورها بالفخر والتوتر في ذات الوقت.

وقالت منى في حديثها مع "العربية.نت" إنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها الفنية، فأهم شيء أن تكون مؤمنة بفكرة العمل وتحبه مهما كانت مختلفة أو لا تناسب أفكار الآخرين، فهي لا تنظر لمثل هذه الأشياء، المهم أن تحب الفكرة.

وأضافت منى أنها تعلمت الكثير من كل الكبار الذين عملت معهم، سواء مخرجون أو مؤلفون أو نجوم واستفادت من نصائحهم لها، وما زالت تتعلم وتطمح لتقديم المزيد.

كما تحدثت منى عن تعاونها مع المخرجين، مؤكدة أنها كانت محظوظة لعملها مع مخرجين محترفين ولديهم شغف كبير بفنهم، ومنهم المخرج محمد ياسين الذي عملت معه في فيلم "دم الغزال" و"أفراح القبة"، حيث أكدت أنه على قدر كبير من الاحتراف والاهتمام بالتفاصيل والرؤية العميقة، وتمنت أن تعمل معه مرة ثانية، والمخرج شريف عرفة والمخرج يسري نصر الله وأيضا المخرج هاني خليفة والذي تعاونت معه في فيلم "سهر الليالي" وفيلمها الأخير "رحلة 404" ، حيث أكدت أنه مخرج متميز ويستطيع إخراج تفاصيل فنية من داخل الممثل فيجعل أداءه طبيعيا أمام الكاميرا.

وأضافت منى عن فيلم "رحلة 404" أنها والمخرج هاني خليفة شعرا بالقلق من فكرة الفيلم رغم إعجابهما بها وظل الفيلم عالقا 11 عاما حتى بدآ في تنفيذه، وسعدت بردود الأفعال التي تلقاها الفيلم لأن الناس تفاعلت معه وشعرت بما يدور داخل الشخصية لأن الجميع لديه مثل هذه الأحاديث بينه وبين الله.

وتحدثت منى عن الانتقادات مؤكدة أنها لا تهتم إلا بالنقد البناء الذي يضيف لها وليس من يدخلون لإلقاء السباب والشتائم فهي لا تلتفت لمثل هؤلاء، ولكن يحزنها من يضايقون عائلتها وأطفالها لأن ليس لهم دخل في مثل هذه الأمور.

وعن فيلم "الست" والذي تجسد فيه منى دور كوكب الشرق السيدة أم كلثوم قالت منى إنها لن تستطيع الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالفيلم ولكنه يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لها، كما أنها سعيدة لتعاونها مع المخرج مروان حامد وهذا شيء مطمئن.