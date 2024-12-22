العالم اليوم - خليجي 26.. العراق يتخطى اليمن برأسية أيمن حسين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - حقق المنتخب العراقي حامل اللقب فوزه الأول في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) الأحد، على نظيره اليمني بهدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الكويت حتى 3 يناير المقبل.

ويدين "أسود الرافدين" في الفوز إلى الهداف أيمن حسين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وتصدر العراق ترتيب المجموعة الثانية مؤقتا بـ3 نقاط قبل مواجهة السعودية والبحرين في وقت لاحق.

وسيطر المنتخب العراقي على معظم فترات الشوط الأول فكان الأخطر عبر إبراهيم بايش وأمجد عطوان في تمرير الكرات إلى أيمن حسين وعلي جاسم ومصطفى سعدون.

وضغط لاعبو العراق وكاد أيمن حسين يسجل برأسية علت فوق عارضة الحارس محمد أمان، ثم جرب بايش حظه في التسديد البعيد لكن كرته لم تصب المرمى.

وتصدى الحارس العراقي جلال حسن لهجمتين مرتدتين من ناصر أحمد وعمر الداحي. ورد المنتخب العراقي عبر تسديدة صاروخية زاحفة نجح أمان في التصدي لها.

ودفع الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق بكل من مهند علي وامير العماري وبيتر كوركيس، حتى أثمر الضغط عن هدف عبر حسين برأسية إلى يمين الحارس أمان إثر عرضية طويلة من أمجد عطوان.