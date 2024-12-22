العالم اليوم - الأكبر في 2024.. "بوينغ" تفوز بصفقة تركية بـ36 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر الأكبر في 2024.. "بوينغ" تفوز بصفقة تركية بـ36 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية أنها فازت بطلبية بقيمة 36 مليار دولار من شركة "بيغاسوس" التركية، في أكبر صفقة للشركة الأميركية خلال 2024.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه دوت الخليج، تعتبر الصفقة بمثابة ضربة لشركة "إيرباص"، والتي كانت في السابق الخيار المفضل لشركة الطيران التركية منخفضة التكلفة.

وقالت "بوينغ" في بيان إن "بيغاسوس" التركية تقدمت بطلب لشراء 100 طائرة من طراز "737 ماكس 10"، على أن تبدأ في استلامها بحلول عام 2028.

وأضافت أن لدى "بيغاسوس" الخيار لشراء 100 طائرة أخرى.

وتعد هذه الطلبية الأكبر في تاريخ شركة "بيغاسوس"، كما تمثل أيضا فوزا مهما لشركة بوينغ، والتي تعمل على التغلب على تداعيات الإضراب المطول التي شهدته الشركة في الولايات المتحدة، فضلا عن تبعات الحوادث التي وقعت خلال العام.