انت الأن تتابع خبر سوسن بدر تكشف كواليس الباء تحتها نقطة وتفاصيل مشاركتها في العمل الدرامي المنتظر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها لعودة تعاونها مع الفنانة إيمان السيد في مسلسل «الباء تحتها نقطة» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تواصل تصويره في الفترة الحالية.

وشاركت سوسن بدر، صورة تجمعها بالفنانة إيمان السيد عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «خفة دم وطيبة قلب وجدعنة وموهبة ملهاش حدود، هاتشوفونا مع بعض تانى فى، الباء تحتها نقطة».

وكانت سوسن بدر، أعلنت عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «الباء تحتها نقطة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت سوسن بدر، صورا تجمعها بفريق العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «أول يوم تصوير مسلسل، الباء تحتها نقطة، سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ، ويضم نجوم من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان».

مسلسل الكابتن

وفي سياق آخر، انضمت الفنانة سوسن بدر، لفريق عمل مسلسل «الكابتن» بطولة أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركها البطولة أكرم حسني، وآية سماحة، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.