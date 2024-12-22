انت الأن تتابع خبر كارول سماحة تقدم أول أعمالها الغنائية من إبداعها الخاص بكلماتها وألحانها في خطوة فنية جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت الفنانة اللبنانبة كارول سماحة، الخميس، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «نفس» من كلماتها وألحانها لأول، والتي من المتوقع أن تحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وتضمنت كلمات أغنية «نفس» من كلمات وألحان كارول سماحة الأتي: «يوم الـ قاللي نكمل سوا ونحنا لبعض متل الدوا، نمسح دمعاتنا الحزينة، وننسى قصصنا القديمة، قاللي فوتي بقلبي واحتلي، مطرح لإلك وضلي، رح قفل وراكي لا تفلي، آه قاللي، وجودك أساسي بحياتي، دخلتي قلبي وعقلاتي، ما بلاقي متلك حياتي، قلبي وقف ياخد نفس، نفس نفس من يومها حبك، جوا قلبي انحبس».

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت آخر أعمال كارول سماحة، هي أغنية «اضحك يا قلبي» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» وحققت نسب مشاهدة مرتفعة بلغت المليون، بجانب تفاعل الجمهور مع الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاءت كلمات الأغنية: «اضحك يا قلبي.. اضحك يا قلبي وعيش ويا فرحة ما تسيبينيش جمعلي الناس الحلوة حوالي غيرها ما ليش.. اضحك يا قلبي جنون الحب مش مضمون يدينا أجمل حاجة وفثواني دمع عيون».